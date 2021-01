Spendenaktion : Ziegen: Für viele in Afrika eine große Chance

Trier/Mainz „Meine Hilfe zählt“: Der Verein Mbuzi Chizi Ostafrika bittet um Spenden, damit Frauen in Tansania eine eigene Ziegenmilchkäserei aufbauen können.

Birgit aus Trier und Patrisia aus dem Umland von Arusha in Tansania leben in verschiedenen Welten – gemeinsam setzen sie sich für ein Projekt ein.

Birgit Kuhlmeier war schon oft in Afrika, schon oft auf Safari. Auf einer Kleingruppensafari nach Botswana und Simbabwe lernte sie Ilona und Leif aus Mainz kennen, 2017 hat sie erstmals Ziegen in Tansania gesichtet und sofort an Ziegenkäse gedacht. So steht es auf der Internetseite des Mbuzi Chizi Ostafrika – ein Verein den Birgit, Leif und Ilona zwei Jahre nach der ersten Begegnung gegründet haben. Mbuzi Chizi heißt übersetzt Ziegenkäse. Patrisia war noch nie in Deutschland.