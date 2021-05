Spendenaktion : Damit es Oma und Kindern gut geht

Trier „Meine Hilfe zählt“: Die Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband Trier-Mosel sammelt über unser Spendenportal Geld für aktuell fünf Projekte.

„Meist handelt es sich um grundsätzlich aufgeweckte Schülerinnen und Schüler, denen es aber an sprachlichen Fähigkeiten im Deutschen und an schulischer Förderung aus dem Elternhaus mangelt“, sagt Regina Lüders. Sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband Trier-Mosel und verantwortet aktuell fünf „Meine-Hilfe zählt“- Projekte auf unserem Hilfeportal. Darunter ist das Projekt „Hilf mit, dass junge Migranten über unser Sprachpatenprojekt Deutsch ­ lernen“ .

Ein weiteres „Meine Hilfe zählt“- Projekt, „Essen für Oma – Gesunde Mittagsmenüs für bedürftige Senioren“ , ist ein Selbstläufer. Innerhalb weniger Wochen waren mehrere Tausend Euro zusammengekommen, damit Trierer, die alt, arm und krank sind, zweimal in der Woche warm und gesund essen können. „Bei ‚Essen für Oma’ bringen wir den bedürftigen, mangel­ernährten alten Leuten zweimal wöchentlich besonders ernährungs­physiologisch hoch­wertige Menüs warm nach Hause“, heißt es in der Beschreibung des Projekts auf unserer Internetseite www.meine-hilfe-zaehlt.de. „Gutes Fleisch, Fisch, viel Gemüse, auch einmal ein Nachtisch machen gesund und froh!“ Wer die Mittagsmenü-Aktion unterstützen möchte, kann unter der Nummer 90073 spenden.

Um Kinder, die trauern, kümmern sich die Mitarbeiter von Lacrima, einer Anlaufstelle der Johanniter für die Trauerbewältigung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Eine Fachkraft (halbe Stelle) und Ehrenamtliche beraten und begleiten die Hinterbliebenen. In jeder Lacrima-Gruppenstunde gibt es neben festen Ritualen ein besonderes Element: Es wird gebaut, geboxt, gebastelt oder gebacken. Parallel dazu erhalten die Angehörigen Beratung im Umgang mit Kindertrauer. So heißt es auf der Internetseite unseres Hilfeportals. Die Johanniter bitten unter der Nummer 31716 um Spenden für das Projekt „Unterstütze bei Lacrima Trier trauernde Kinder und ihre Angehörigen!“ – damit Fortbildungskosten für ehren­amt­liche Helfer, Raumkosten sowie Materialien und Verpflegung bezahlt werden können.

In Projekt Nummer fünf geht es um geflüchtete Jungen, die ohne ihre Familien in der Wohngruppe der Johanniter in Waldrach (Landkreis Trier-Saarburg) leben. Dort wird den jungen Menschen Wissen vermittelt, das sie für ein Leben in Deutschland brauchen. So steht es in der Beschreibung des „Meine Hilfe zählt“-­Projekts. TV-Leserinnen und -Leser können für das Projekt „Mache praktische Kurse für alleinstehende jugendliche Flüchtlinge möglich!“ unter der Nummer 57943 spenden.