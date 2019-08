Meine Hilfe zählt : Damit kein Kind sterben muss

Moshi/Trier Meine Hilfe zählt: Für den weiteren Bau und den Betrieb eines Krankenhauses in Tansania werden Spenden und das Wissen der TV-Leser gebraucht.

Moshi ist eine Stadt im Nordosten von Tansania. Bilder zeigen eine atemberaubend schöne Landschaft am Fuße des Kilimandscharo. Diese Bilder, die einem Urlaubskatalog entnommen sein könnten, verschleiern die alltägliche Trauer und Verzweiflung der Menschen auf dem Land nah an der Stadt Moshi, die fast zweimal so viele Einwohner hat wie Trier. Denn 75 von tausend Neugeborenen sterben dort an Krankheiten wie Durchfall, Lungenentzündung oder Masern, an Krankheiten, die leicht behandelt werden könnten. Auch viele Mütter überleben die Geburt nicht. Und das Leid geht weiter: Jedes vierte Kind wird auch im Jahr 2019 in dieser Region keine fünf Jahre alt. Der Grund: Impfungen und Medikamente fehlen oder das Wissen, wie Tabletten oder Infusionen richtig eingesetzt werden.