Meine Hilfe zählt : Schöne Bescherungen vor Weihnachten

Trier/Wittlich Meine Hilfe zählt: Herzlichen Dank und eine Bitte an die TV-Leser.

Es sind die kleinen Dinge, die Großes bewirken: TV-Leser haben gespendet, damit der gemeinnützige Verein Palais in Trier seinen Materialfundus füllen kann. So nennt Einrichtungs-Sprecher Christian Botzet Schränke und Kisten, die nun mit Schulheften, Radiergummis, Filzstiften, Puppen, Fußbällen oder Schwimmnudeln bestückt werden können – um nur einige der kleinen Dinge des Riesenwunschzettels zu nennen. Denn alle Jahre wieder vor Weihnachten bittet „das Palais“ – wie Trierer die Einrichtung, die sich um Kinder, Jugendliche und Familien kümmert – nennen, um Dinge, die den Alltag beim Lernen und Spielen einfacher machen.

Freunde in bolivianischem Kinderheim Über eine buchstäblich schöne Bescherung freute sich eine Nonne tausend Kilometer von Trier entfernt: Wieder haben TV-Leser den Hilferuf aus dem bolivianischen La Paz gehört. Schwester Rosario gibt Kindern, die mutter- und vaterseelenalleine sind, dort ein Zuhause. Susanne Teusch aus Wittlich ist der engagierten Nonne im Kinderheim Carlos de Villegas vor sechszehn Jahren begegnet – eine Begegnung, die bis heute wirkt. Ein Jahr nach dem ersten persönlichen Kontakt gründete Teusch mit Menschen, welche die Nonne ebenfalls unterstützen wollten, den Verein Panuves. Hilfe benötigt die Ordensfrau zurzeit mehr denn je: Denn Bolivien ist gebeutelt von Konflikten und Blockaden. Die Folgen sind fatal. So steigen etwa die Kosten für Lebensmittel. „Wir wussten nicht, wo wir Brot, Fleisch, Hühnerfleisch, Eier, Gemüse und Obst bekommen konnten“, schrieb Schwester Rosario kürzlich nach Deutschland. TV-Leser haben 6000 Euro gespendet, das achte Projekt des Vereins ist voll finanziert. Das heißt: Schwester Rosario hat Geld, um Lebensmittel zu kaufen, damit die Kinder satt werden – eine Weile.

Ein Hund für Papillon Gut voran kommt das Meine Hilfe zählt-Projekt „Ein Hund für Papillon“. Drei Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Papillon in der Trierer Krahnenstraße begleiten Kinder und Eltern, wenn Mama oder Papa Krebs haben. Eine Mitarbeiterin ist Calita Mona. Die Gesundheitspädagogin arbeitet seit gut einem halben Jahr bei Papillon. Sie hat eine Idee in das kleine Haus in der Trierer Krahnenstraße mitgebracht: Ein Labrador soll angeschafft werden und unter anderem „Eisbrecher“ zwischen den jungen Hilfesuchenden und den Mitarbeiterinnen sein. Annas Verein, Träger der Beratungsstelle, bittet um Spenden, damit der Hund gekauft werden und Calita Mona eine entsprechende Ausbildung machen kann. TV-Leser können für das Projekt unter der Nummer 72303 spenden, damit es den Kindern mithilfe eines Hundes in der schwierigen Situation noch leichter fällt, über die Sorgen um Mama und Papa mit fremden Menschen zu sprechen.