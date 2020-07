Spendenaktion : In Zeiten der Pandemie zählt jeder Cent

Trier/Wittlich „Meine Hilfe zählt“: Dank der Spenden von TV-Leserinnen und -Lesern meistern Vereine die Corona-Krise. Bis jetzt.

Beraten, entlasten, betreuen: Das Demenzzentrum Trier ist Anlaufstelle für Betroffene und ihre Angehörigen – und benötigt aktuell selbst Hilfe. Die meisten Veranstaltungen finden in einem Gruppenraum in der Engelstraße statt, am Sitz des Demenzzentrums. „Je nach Art der Veranstaltung und Größe der Gruppe sind die Ansprüche an den Raum andere“, sagt die Leiterin des Zentrums, Uschi Wihr. Gerade in Zeiten von Corona. Um den Raum optimal auszulasten, bittet der Verein auf „Meine Hilfe zählt“, der großen Spendenplattform des Trierischen Volksfreunds, um finanzielle Unterstützung, damit variable Tische angeschafft werden können. „Der erste Tischanteil ist finanziert“, schreibt Wihr auf der Internetseite von „Meine Hilfe zählt“ (www.meine-­hilfe-zaehlt.de) und bedankt sich herzlich bei den Spendern.