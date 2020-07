Spendenaktion : So können Kinder Wald und Wiese erobern

Trier „Meine Hilfe zählt“: Viele Jungen und Mädchen leiden sehr unter der Corona-Krise. Der Kinderschutzbund Trier bittet um Spenden für zwei besondere Projekte.

Dieses Angebot macht Lust, sofort rauszugehen: Über Baumstämme balancieren, Pflanzen und Tiere beobachten, gemeinsam einen Unterstand bauen. So beschreibt der Kinderschutzbund Trier einen Teil dessen, was seine Mitarbeiter Jungen und Mädchen künftig bieten wollen. Das neue „Meine Hilfe zählt“- Projekt „Wir be-,achten’ die Natur und möchten sie erleben – Natur ist für alle da!“ ist am 25. Juni gestartet. Anfangs gingen die Spenden schleppend ein. Die Projekt-Verantwortliche Elke Boné-Leis appellierte auf der Internetseite der großen Spendenaktion des Trierischen Volksfreunds unter www.meine-hilfe-zaehlt.de an unsere Leserinnen und Leser: „Leider konnte bisher keine Spende für unser Tagesprojekt im Wald verbucht werden.“ Doch gerade jetzt sei es so wichtig, den Kindern und Jugendlichen ein Freizeitangebot zu ermöglichen. Der Appell wurde gehört: Schnell gingen die ersten Spenden ein.