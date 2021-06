Spendenaktion : Schöner stöbern: Der neue digitale Auftritt

Trier „Meine Hilfe zählt“: Die Internetseite unseres Hilfeportals ist nun aktueller, attraktiver und einfacher zu handhaben. Schauen Sie selbst unter www.volksfreund.de/meinehilfe.

„Meine Hilfe zählt“ ist seit 2010 das Online-Spendenportal des Trierischen Volksfreunds für gemein­nützige Vereine der Region Trier, Eifel, Saar, Mosel und Hunsrück. Bis heute sind Tausende an Spenden eingegangen, mehr als 2,6 Millionen Euro kamen zusammen. Zurzeit präsentieren sich 555 Projekte lokaler Vereine auf der Internetseite unseres Hilfeportals – laufende und bereits finanzierte.

Welche Vereine aus der Region sammeln über „Meine Hilfe zählt“ Spenden? Welche Projekte können dort vorgestellt werden? Wird meine Spende zu 100 Prozent weitergegeben? All diese und viele weitere Fragen werden auf dem neu gestalteten Internetauftritt beantwortet. Herzstück der nagelneuen Homepage sind nach wie vor die Projekte der lokalen Vereine: Sie sammeln Spenden, damit Mensch und Tier vor Ort und weltweit ein besseres Leben haben können.

„Der neue Online-Auftritt von ‚Meine Hilfe zählt’ ist aktueller, attraktiver und vor allem für die Nutzer wesentlich leichter zu handhaben“, sagt Rainer Neubert, verantwortlicher Redakteur der TV-Benefizaktion. Von der Startseite könnten nun noch besser die einzelnen Projekte angewählt werden. Auch die aktuelle Berichterstattung über einzelne Aktionen sei nun gut zu finden. Denn regelmäßig werden in der Print­ausgabe des Volksfreunds aktuelle Projekte vorgestellt. Es wird auch darüber berichtet, wie die einzelnen Spendenaktionen vorankommen und was aus der Hilfe unserer Leserinnen und Leser wird.

„Natürlich wird auf der neuen Internetseite auch erklärt, wie Sie über eine einmalige Einzugs­ermächtigung spenden können. Online-Banking benötigen Sie dazu nicht“, sagt der TV-Redakteur. Der gesamte Spendenprozess wird durch unseren Partner betterplace.org abgewickelt. Betterplace.org ist Deutschlands größte Online-­Spenden­plattform. Der Kooperationspartner leitet die Spende für ein Projekt ohne Abzüge an den gemeinnützigen Verein weiter – zu 100 Prozent. Die Kosten für Verwaltung, Werbung oder das Ausstellen der Spendenquittung, die bei betterplace.org anfallen, werden vom Trierischen Volksfreund beglichen.

Thomas Schildtauer, Projektmanager im Marketing des Volksfreunds, betreut „Meine Hilfe zählt“ von Beginn an – also seit rund elf Jahren. „Ich freue mich, dass wir mit der neuen Homepage eine deutliche Verbesserung in der Darstellung der Projekte erreichen können“, sagt er. Schildtauer dankt allen von Herzen, die das Hilfe­portal unterstützen und wünscht den Vereinen weiterhin viel Erfolg für ihre wichtige Arbeit.