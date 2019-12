Meine Hilfe zählt : Wenn Stifte fehlen oder der Ball kaputt ist

Trier Meine Hilfe zählt: Palais e.V. Trier bittet um Spenden, damit Kinder besser lernen und ungehindert spielen können.

An die 160 Schülerinnen und Schüler aus Trier und Umgebung besuchen laut Palais-Sprecher Christian Botzet die beiden Jugendtreffs, den Hort und die pädagogischen Lernhilfegruppen. Nach der Schule werde in den Einrichtungen „gemeinsam gegessen, gelacht, geredet, gespielt und natürlich auch gelernt“, sagt er. Dabei bekämen die Palais-Mitarbeiter hautnah mit, woran es beim Lernen und Spielen mangele.

In der Trierer Innenstadt ist das markante, rot-weiß-schwarze Palais-Logo an verschiedenen Standorten unübersehbar. „Seit mehr als 15 Jahren prägen wir die soziale Landschaft Triers mit, passen unsere Arbeitsfelder dem aktuellen Bedarf von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien an“, so heißt es auf der Internetseite des Palais e.V.

„Wir haben auch in diesem Jahr zusammengestellt, was ‚unsere’ Kinder brauchen, um lernen, spielen und sich gut entwickeln zu können“, sagt Botzet. Er betont: Schon kleine Beträge reichten, um einen großen Beitrag zu leisten.

Neu ist in diesem Jahr, dass erstmalig vier Standorte des Palais von dem „Meine Hilfe zählt“-Projekt „Kleine Dinge, große Wirkung“ profitieren werden: Jugendtreff und Hort in Mariahof, der Jugendtreff „Südpol“ und die beiden pädagogischen Lernhilfegruppen in der Christophstraße in Trier.