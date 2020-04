Spendenaktion : Meine Hilfe zählt - TV-Leser engagieren sich weltweit

Das Eifeltierheim in Altrich bei Wittlich setzt sich das ganze Jahr über dafür ein, dass sich Haustiere in Not bald wieder wohlfühlen können. Foto: dpa/Martin Gerten

Trierweiler/Wittlich Meine Hilfe zählt: Kleine und große Beträge gingen in den vergangenen Tagen für Projekte der TV-Spendenplattform ein. Jeder Euro hilft.

Auch vor Afrika macht das Corona­virus nicht Halt. Das sagt Eduard Kimmlingen aus Trierweiler. Er unterstützt seit vielen Jahren Menschen in Tansania, genauer gesagt in der Region Kirua. Der große Plan, ein Kinderkrankenhaus zu bauen, wo Kinder noch an Krankheiten wie Durchfall sterben und Mütter Geburten nicht überleben, wurde zu weiten Teilen realisiert. 2019 gingen zwei der vier Klinik­etagen in Betrieb. Doch die Pandemie wirbelt Pläne durcheinander. Kimmlingen, Vorsitzender des Vereins „Kirua Kinderhospital Hilfe“ hatte nun um Spenden gebeten, damit ein Corona-­Zentrum in der Nähe der neuen Klinik errichtet werden kann (der TV berichtete). Denn der erste Infektionsfall sei bereits Mitte März gemeldet worden, sagt er. Sauerstoffkonzentratoren sollen angeschafft werden, um Corona-Patienten beim Atmen zu unterstützen, und Schutzkleidung sowie Atemmasken werden dringend gebraucht. Kimmlingen erklärt weiter: „Ein Lagerraum soll schnell und kostengünstig umfunktioniert werden.“ Damit infizierte Patienten dort isoliert vom allgemeinen Klinikbetrieb untergebracht werden könnten. In Trier ausrangierte Krankenbetten seien bereits vor Ort.