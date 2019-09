Meine Hilfe zählt : Gegen den Hunger und für ein Miteinander

Trier „Meine Hilfe zählt“: TV-Leser helfen Menschen und Tieren, die in Not sind. Einige Projekte sind kurz davor, das Spendenziel zu erreichen.

Ein gutes Stück vorangekommen ist in der vergangenen Woche eine Trierer Einrichtung: Der Kinderschutzbund. Zum Angebot in der Thebäerstraße 46 gehört auch der Kinderschutzdienst: Kinder und Jugendliche, die Gewalt erleben oder erlebt haben, oder sich bedroht fühlen, können sich dort hinwenden. „Zum Schlimmsten gehören körperliche und seelische Misshandlungen und dabei besonders sexueller Missbrauch“, schreibt Elke Boné-Leis vom Kinderschutzbund auf der Internetseite von Meine Hilfe zählt (www-meine-hilfe-zaehlt.de). Sexueller Missbrauch geschehe oft scheinbar ohne Gewalt. Das mache es dann für Kinder und Jugendliche noch schwieriger.

Fachleute sind für die Kinder da, sie hören ihnen zu, unterstützen auf der Suche nach einem Ausweg. Seit 30 Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz die Kinderschutzdienste. Der Kinderschutzbund Trier ist von Beginn an Träger dieses Fachdienstes in der Moselstadt. Das Jubiläum soll gefeiert werden, zum einen, um die Arbeit zu würdigen und zum anderen, um auf das Angebot aufmerksam zu machen. Alle Träger in Rheinland-Pfalz helfen mit: Der Kinderschutzbund Trier hat die Aufgabe, sich um Plakate und Flyer zu kümmern. Fast die Häfte der benötigten 2000 Euro ist schon zusammengekommen. Das Projekt hat die Nummer 69631 .

Sport für Flüchtlingskinder Ein Sportverein hat gemeinsam mit unseren Lesern ein beispielhaftes Miteinander ermöglicht: Der FSV Trier-Tarforst und die beiden Grundschulen Tarforst und Keune hatten dank der Spendengelder der Volksfreund-Leser mehrere Fußballturniere mit Kindern von Geflüchteten in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende Trier organisiert. Gespielt wurde auf dem vom FSV mitfinanzierten Soccer-Court. Auch wurden Sportstunden auf der FSV-Anlage angeboten. Mit dem Vereinsbus wurden die Kinder abgeholt und von Übungsleitern des Sportvereins begleitet. Die Jungen und Mädchen konnten Badminton oder Fußball spielen sowie an Laufveranstaltungen des Vereins teilnehmen. 97 Prozent der erforderlichen Spendensumme, auch damit weitere Projekte finanziert werden können, sind bereits zusammengekommen. Es fehlen noch 781 Euro. Das Projekt hat die Nummer 32005 .

Hilfe für Kinderheim in Bolivien Dieses Projekt ist sehr gut gestartet und braucht nur noch wenige Euro bis zur Vollfinanzierung: „Hilfe für ein Kinderheim in Bolivien“. Seit vielen Jahren unterstützt der Wittlicher Verein Panuves Schwester Rosario. Die Nonne leitet mit viel Herzblut ein Kinderheim in Bolivien, genauer gesagt in der Stadt La Paz, 3500 Meter über dem Meeresspiegel, in den Anden. Die Leiterin des Heims und ihre Mitschwestern sorgen täglich dafür, dass mehr als hundert Kinder satt werden, spielen und lernen können – dass sie sich zu Hause fühlen. Täglich steht die Frage im Raum, ob genügend Geld da ist, um Babymilch kaufen zu können. Aktuell sammelt der Verein Panuves 6000 Euro, damit es nicht an Milch für die kleinsten Bewohner mangelt. Kürzlich konnten bereits die klapprigen Bettchen gegen stabile ersetzt werden.