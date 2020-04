Meine Hilfe zählt : TV-Leser spenden mehrere Tausend Euro

Trier Meine Hilfe zählt: Großes Echo für Projekte, die helfen, die Corona-Krise besser zu meistern.

Hilfe für Menschen in Afrika Was es bedeutet, eine Krise zu durchleben, wissen die Menschen in Yokungeteka. Das Dorf im afrikanischen Regenwald findet man in keiner Internet-Suchmaschine. Die Bewohner waren von Kriegern verjagt worden. Nach Kriegsende sind die Vertriebenen in ihre komplett zerstörte Heimat zurückgekehrt. Sie fingen bei null an. Ihre Zukunft sehen sie in Palmenhainen und der Herstellung von Seifen. Der Verein konga – Freundeskreis Tshuapa unterstützt das Vorhaben, aus den Trümmern Existenzen aufzubauen und bittet um Spenden, damit etwa die Ausrüstung zur Seifenherstellung angeschafft werden kann. Dank der TV-Leser sind schon viele Spenden zusammengekommen: Drei Fahrräder zum Transport der Ware und eine Ölmühle konnten gekauft werden. Das Geld, um die Palmenhaine pflegen zu können, ist jetzt vorhanden. Es fehlen noch 435 Euro. Das „Meine Hilfe zählt“-Projekt zum Wiederaufbau von Yokungeteka hat die Nummer 72313.