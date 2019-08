Brauneberg : Ein Platz für Kinder

MHZ_Spendenstand_1408. Foto: TV/Scheidweiler, Jonas

Brauneberg Meine Hilfe zählt: Verein für Kampfkunst benötigt Spenden, um für seine Jugend einen Ort draußen zu schaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

ist ein Dorf an der Mosel, in der Nähe von Bernkastel-Kues. Dort wo der Wein wächst, sich der Fluss entlang schlängelt, sitzt auch der Budo-Sport- und Förderverein (BSV) mit dem holprig zu lesenden Namen Bujinkan Kokoro Hikari Dojo. Budo steht für Kriegsweg, Bujinkan für Halle des göttlichen Kriegers, Kokoro für Herz und Dojo für Ort des Weges. Besser bekannt ist diese asiatische Kampfkunst als Ninjutsu.

Auf der Internetseite der Kampfkunstschule in Brauneberg heißt es: „Ninjutsu ist kein Murmelspiel – aber macht richtig Spaß.“ Was genau machen Kinder ab vier Jahren und Erwachsene in diesem Verein? Mit Hilfe des Ninjutsu-Trainings lasse sich eine positive Lebenseinstellung gewinnen, steht auf der Vereinsseite im Internet. Und, dass es sich gut für die Selbstverteidigung eigne, egal welchen Geschlechts. Weiter wird erklärt, was das Training der Kampfkunst noch bewirken könne: „Bujinkan Budo Taijutsu steht für die Kunst des Verteidigens, aber auch für Konzentration, Ausgeglichenheit, Ruhe und Kraft sowie die Vermittlung eines neuen Selbstwertgefühls in der Gemeinschaft Gleichgesinnter.“ Kurse von Bogenschießen über Mediation bis hin zu Selbstverteidigungskursen und Streitschlichter-

Seminaren können gebucht werden.

Und der Verein hat ein weiteres großes Ziel im Blick: Er möchte einen Ort für Kinder und Jugendliche schaffen, draußen in der Natur, an der Mosel in Brauneberg. Ein Parcours um Geschicklichkeit zu trainieren, eine Bogenschießanlage sowie eine robuste Holzhütte, wo man grillen und zelten kann, wo Ferienfreizeiten stattfinden können, sollen auf einem Grundstück entstehen. Die Pläne liegen bereits in der Schublade, doch das rund 500 Quadratmeter große Grundstück muss gefunden und gekauft werden. Aber alleine kann der Verein das Projekt nicht stemmen. Deshalb bittet er über die Spendenplattform des Trierischen Volksfreunds Meine Hilfe zählt um Unterstützung der TV-Leser.