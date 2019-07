Trier : Wo Familien behinderte Kinder verstecken

Behinderte Kinder in Palästina haben keine Möglichkeit, an orthopädische Hilfsmittel zu kommen. Damit eine Werkstatt für die Herstellung von Schienen, Orthesen oder Einlagen eingerichtet werden kann und junge Leute dort ausgebildet werden können, braucht der Verein Lifegate Rehabilitation Spenden der TV-Leser. Aus Datenschutzgründen ist unser Foto im Kopfbereich beschnitten. Foto: TV/Lifegate Haus

Trier Meine Hilfe zählt: Verein Lifegate Rehabilitation braucht Spenden, damit eine Orthopädiewerkstatt in Palästina aufgebaut werden kann.

Herzstück des Geflechts aus Hilfen ist das Lifegate-Haus in Beit Jala – mit Werkstätten, Räumen für Therapien, Klassenzimmern, einem Restaurant und der Verwaltung. Zum Konzept des Lifegate-Hauses gehört auch, dass Eltern verpflichtet sind, einmal in der Woche ihren Kindern zuzuschauen, was sie können und leisten.

Von der Situation behinderter Menschen in Palästina – „Kinder wurden versteckt auf Ofenbänken gefunden!“ – hatte Mechthild Bach aus Trier in den neunziger Jahren erfahren. Ihr Sohn hatte dort seinen Freiwilligendienst gemacht.

Aktuell bittet Bach um Spenden für ein noch recht junges Projekt: Im Lifegate-Haus soll eine Werkstatt für orthopädische Hilfsmittel aufgebaut werden. Denn Schuheinlagen, Schienen oder Orthesen sind in dem palästinensischen Gebiet kaum zu erhalten. Ein Orthopädiemechaniker aus Deutschland möchte vier junge Menschen in den kommenden zwei, drei Jahren in Beit Jala ausbilden, so dass sie die Menschen vor Ort mit den wichtigen Hilfsmitteln versorgen und weitere Fachkräfte ausbilden können. Was benötigt Lifegate für die geplante Ausbildungswerkstatt?