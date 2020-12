Spendenaktion : Kindern mit einer Spende helfen

Bruder Lothar (großes Foto, links) kümmert sich in Liberia um Kinder am Rande der Gesellschaft. Kleine Bilder: Bei Auryn Trier bietet Gründerin und Vorstandsmitglied Gabriele Apel Aktionen in der Natur an. Ein neues Projekt des Vereins ist eine Wanderung mit Alpakas. Foto: Ordne Don Bosco/Orden Don Bosco

Aach/Hermeskeil/Trier „Meine Hilfe zählt“: Mehrere Tausend Euro für vier Vereine, die Jungen und Mädchen unterstützen – in Trier und weltweit. Viele Projekte erreichen bald das Spendenziel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

Das Schicksal der sogenannten Friedhofskinder in Liberia (Afrika) bewegt die TV-Leserinnen und -Leser. Der Salesianerbruder Lothar Wagner aus Aach im Landkreis Trier-Saarburg und seine Mitbrüder kümmern sich um obdachlose Kinder, die in der Hauptstadt Liberias in Grabstätten schlafen. Der Ordensmann holt diese Kinder vom Zentralfriedhof zurück ins Leben. In einer E-Mail an den Trierischen Volksfreund schreibt Bruder Lothar, er sei überwältigt von der Spendenbereitschaft und den vielen Rückmeldungen, die er nach der Berichtserstattung über das Projekt auf unserem Spendenportal „Meine Hilfe zählt“ erhalten habe. Drei Viertel der Spendensumme sind bereits eingegangen, es fehlen noch 4046 Euro. Das Projekt „Für Friedhofskinder in Liberia“ hat die Nummer 85810.

Hilfe für die Kinder von erkrankten Eltern Um Kinder psychisch kranker Eltern kümmern sich die Mitarbeiterinnen des Vereins Auryn Trier. Die Fachstelle in der Walramsneustraße ist für Jungen und Mädchen da, wenn Mama depressiv ist oder an Panikattacken leidet. Denn ist ein Elternteil psychisch krank, geraten die Bedürfnisse der Kinder aus dem Blick. Mehr noch. Selbst die Jüngsten übernehmen Aufgaben von Erwachsenen. Herzstück der Arbeit von Auryn sind Gruppentreffen – um zu reden oder den Kummer mal zu vergessen. TV-Leserinnen und -Leser haben das „Meine Hilfe zählt“-Projekt „Alpaka-Wanderung“ komplett finanziert. Und sie haben möglich gemacht, dass der Verein ein Roll-Up, einen Beamer und eine Leinwand kaufen kann, um noch besser auf das Tabu­thema aufmerksam zu machen. „Ein ganz großes Dankeschön an die Volksfreund-Leser“, sagt Auryn-Leiterin Gabriele Apel. Zwei „Meine Hilfe zählt“-Projekte seien schon ausfinanziert. „Wir freuen uns sehr und hoffen, dass auch für unsere Bachelorstudentin, die wir im Januar einstellen, noch Spenden eingehen“, sagt Apel. Das Projekt „Unterstützung für ehren­amtliche Bachelor­absolventinnen“ hat die Nummer 87116. Weiter braucht der Verein Geld, damit Kinder psychisch kranker Eltern während einer Ferienfreizeit auftanken können (Projekt­nummer 86544). In Deutschland leben rund drei Millionen Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil zusammen. Ein Großteil dieser Kinder entwickelt selbst eine psychische Störung. Auryn hat seit Kurzem auch eine „Außenstelle“ in Hermeskeil.

Gabriele Apel, Gründerin und Vorstandsmitglied von Auryn Trier, bietet den Kindern Aktionen in der Natur an. Foto: TV/Auryn Trier

Info Meine Hilfe zählt! So können Sie spenden Unter der Adresse www.volksfreund.de/meinehilfe Projekt auswählen, Spendenbutton anklicken, Daten eingeben. Durch die Aktivierung des Spendenbuttons ermächtigen Sie die Bank zu einem einmaligen Spendeneinzug. Leider sind keine manuellen Überweisungen möglich. Jede Spende wird zu 100 Prozent weitergeleitet, der TV trägt die Transferkosten.

Jubiläum für Hilfsangebote im Land Eine weitere wichtige Institution in Trier ist der Kinderschutzbund. Vertrauensvoll können sich Kinder und Jugendliche dorthin wenden, wenn sie geschlagen, vernachlässigt, seelisch unter Druck gesetzt oder sexuell missbraucht werden oder worden sind. Seit 1990 gibt es die Kinderschutzdienste in Rheinland-Pfalz. Das Jubiläum „30 Jahre Kinderschutzdienst“ ist auch Anlass, damit noch mehr Menschen von dem Hilfsangebot erfahren. Von Beginn an ist der Kinderschutzbund Trier Träger des Kinderschutzdiensts in der Thebäerstraße 46. Er braucht noch 585 Euro, damit weitere Flyer und Plakate gedruckt werden können, die in Praxen oder Schulen ausgelegt werden. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sei es ganz wichtig, alle Kinder und Jugendlichen zu informieren, wo sie Hilfe bekommen können, sagt Elke Leis-Boné vom Kinderschutzbund. Das „Meine Hilfe zählt“-Projekt hat die Nummer 69631.

Ein besonderer Wunschzettel Um Spenden für kleine Dinge bittet der Verein Palais in Trier und hat einen besonderen Wunschzettel erstellt: Darauf stehen rund 90 Wünsche von Filzstiften, Krepppapier oder Lego „Elsa und die Rentierkutsche“ über Boxhandschuhe bis hin zu einem Zirkel – alles Dinge, die Kinder und Jugendliche brauchen, die in der Jugendhilfeeinrichtung lernen und spielen. Bei manchen Familien bleibt kein Euro übrig, um ein neues Heft zu kaufen oder einen kaputten Fahrradschlauch zu ersetzen. „Die Entlastung, die entsteht, wenn wir in solchen Situationen schnell aushelfen, kommt direkt bei den Kindern an“, sagt Palais-Sprecher Christian Botzet. „Kleine Dinge, große Wirkung“ heißt das vorweihnachtliche „Meine Hilfe zählt“-Projekt und hat die Nummer 86699. Es fehlen noch 861 Euro.