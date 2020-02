Meine Hilfe zählt : Auch kleine Spenden tragen dazu bei, Not zu lindern

Trier/Wittlich Meine Hilfe zählt: Vom Kinderschutzbund bis zur Tiertafel – so steht es um die Projekte in der Region.

Rolli-Kids brauchen noch 2470 Euro Die RSC-Rollis Trier wollen nach Berlin – und zeigen, was sie können. Denn in der Bundeshauptstadt finden wieder die Wheelsoccer-Meisterschaften statt. Genauer gesagt in der Max-Schmeling-Halle. Wheelsoccer ist eine Art Fußball im Rollstuhl, der mit Pezziball gespielt wird. In den vergangenen Jahren hatten drei Trierer Mannschaften erfolgreich teilgenommen. Aber die Fahrt nach Berlin bedeutet mehr, als nur möglichst gut abzuschneiden. Einer der Spieler, Linus Lenerz, hatte es gegenüber unserer Zeitung auf den Punkt gebracht, warum sich die Berlinfahrt doppelt lohnt: Die Jugendherberge in Wandlitz sei „schön behindertengerecht“, sagte der Zwölfjährige und „so schön groß, dass wir alle zusammen dort sein können.“ Denn für Menschen im Rollstuhl ist es nicht selbstverständlich, dass sie in einer größeren Gruppe gemeinsam in einer Jugendherberge oder in einem Hotel untergebracht werden können. Meist gebe es nur zwei behindertengerechte Zimmer, sagte Günter Ewertz, Leiter der Kinder- und Jugendabteilung der RSC-Rollis Trier. Das Projekt „Rolli-Kids Trier wollen wieder nach Berlin!“ hat die Nummer 74872. Schon mehr als 5000 Euro haben TV-Leser gespendet – darunter auch eine zweite Klasse aus Rittersdorf. Das ist unter der Rubrik „Aktuelle Stimmen“ auf der Internetseite von „Meine Hilfe zählt“ (www.meine-hilfe-zaehlt.de) zu lesen. Es fehlen noch 2470 Euro bis die Rolli-Kids Berlin entgegenfiebern können.