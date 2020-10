Spendenaktion : Gute Nachrichten von der TV-Spendenaktion

Nummer 81604 „Meine Hilfe zählt“: Ein weiteres Projekt hat das Spendenziel erreicht, andere Aktionen kommen gut voran und brauchen noch einen finanziellen Schubs.

Verletzte Hunde bekommen ein Zuhause Ein erstes Ziel hat auch der Verein FinnDomingo erreicht, der verantwortungsvolle Tierprojekte unterstützt. Mehrere Hundert Euro sind für das „Meine Hilfe zählt“-Projekt „Überlebenswichtig: Chiles Tiere brauchen das ,Refugio Patitas Sin Hogar’“ seit der Berichterstattung geflossen. Jetzt kann das Tierheim in Chile den notwendigen Zaun bauen und zwei Hunde kastrieren lassen. Die Einrichtung nimmt schwerkranke und verletzte Tiere auf – eine Seltenheit in Chile, dass sich Menschen dort Tieren in Not annehmen. Diese Situation schildert Ellen Stähr aus Wittlich von FinnDomingo auf der „Meine Hilfe zählt“-Internetseite unter www.meine-hilfe-zaehlt.de. Sie ist begeistert vom Engagement der Betreiberinnen des Heims. „Es hat weder einen Anschluss für Wasser noch für Kanalisation“, berichtet Stähr. Es gebe keine Toilette. Der Verein bittet die TV-Leserinnen und -Leser um weitere Spenden: Für die Anschaffung einer Camping-Toilette (250 Euro) und für einen Rasenmäher (320 Euro). Wer das Tierheim in Chile unterstützen möchte, kann unter der Nummer 72597 spenden.

Kranken Kindern und ihren Familien helfen Die erste große Etappe hat das „Geschwisterprojekt der Villa Kunterbunt e.V.“ geschafft. Die Hälfte des Geldes, das gebraucht wird, ist zusammengekommen. Erkrankt ein Kind schwer, so ist dies ein einschneidendes Erlebnis für die gesamte Familie. „Im Fokus der Aufmerksamkeit der Eltern steht oftmals das erkrankte Kind, so dass die Bedürfnisse des Geschwisterkinds, besonders in der Akutsituation, in den Hintergrund rücken“, sagt Christoph Block. Er ist Kinderarzt, Leiter des Nachsorgezentrums Villa Kunterbunt Trier und engagiert sich sehr für den gleichnamigen Verein. Schwestern oder Brüder von chronisch kranken Kindern lernten schon früh, Verantwortung zu übernehmen und eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Das „Meine Hilfe zählt“-Projekt richtet die Aufmerksamkeit auf diese Geschwisterkinder. Während gemeinsam etwas unternommen wird, können sie Spaß haben und sich mit Kindern, die in einer ähnlichen Situation sind, austauschen. Das Projekt hat die Nummer 83229, es fehlen noch 1495 Euro. Aktuell kann für insgesamt drei Aktionen der Villa Kunterbunt Trier gespendet werden: Weitere Projekte sind „Die Elternwohnung der Villa Kunterbunt in Zeiten von Corona 2020“ (81946) und „From dawn till dusk – Radeln für die Villa Kunterbunt“ (81938).