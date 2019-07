Trier : Geschafft – und weiter geht’s

Trier Meine Hilfe zählt: Zwei Projekte erreichen dank der Spenden von TV-Lesern das Ziel. Weitere 56 Vereine und Organisationen benötigen noch Spenden.

Ferien für bedürftige Kinder Am Spendenziel angekommen ist auch das Projekt „Ferien für bedürftige Kinder“ des Vereins Kinderlachen-Eifel. 16 Spender haben 27 Plätze in Ferienfreizeiten finanziert, damit Kinder, deren Eltern es sich nicht leisten könne, mitfahren können – in die Berge im Salzburgerland oder in einen Survival Camp.

Naturerlebnis im Wald Noch 126 Euro fehlen dem Projekt des Vereins Auryn in Trier: „WaldWunderWeg – Märchenerzählungen, Naturerlebnis, ein Wundertag im Wald!“. Die Fachstelle mit dem gleichen Namen wie der Verein in der Walramsneustraße in Trier ist seit 2001 die einzige Ankaufstelle im Umkreis von rund hundert Kilometern für Kinder psychisch kranker Eltern. Die Mitarbeiter hören den Kindern zu, wenn sie sagen, was ihnen das Leben schwer macht. Sie geben ihnen Tipps, wie sie besser mit Papa oder Mama und der Erkrankung umgehen können, mit Schuldgefühlen oder wenn ihnen die Verantwortung, die sie für die Erwachsenen übernehmen, zu groß wird. Und Auryn bietet Aktionen in der Gruppe an, wie den WaldWunderWeg. Dabei begleitet die Märchenerzählerin und Naturpädagogin Gitta Pelzer die Kinder auf einem Streifzug durch den Wald, sie hat sich Abenteuerspiele ausgedacht und erzählt Märchen. Was geschieht dabei mit den kleinen Zuhörern? Indem das Kind seine eigenen Gefühle an die Figuren bindet, kann es für sich selbst mehr Klarheit und Orientierung erfahren, sogar mutiger und hoffnungsvoller werden. So schildern Pädagogen das, was im Wald, einem für Volksmärchen wichtigen Ort, während des Streifzugs passiert.