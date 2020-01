Meine Hilfe zählt : Wichtige Spenden gehen an Hunde, Kinder, fremde Länder 

Trier/Etteldorf/Wittlich Meine Hilfe zählt: Zwei weitere Projekte sind vollständig finanziert - einige auf der Zielgeraden.

Katrin Bornmüller von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) Wittlich war zwölf Tage lang in Flüchtlingslagern in Kurdistan. Die 78-Jährige engagiert sich seit Jahrzehnten für Menschenrechte, hat mit weiteren Ehrenamtlichen Hunderte von Hilfstransporten gefüllt und dorthin geschickt, wo dringend Hilfe gebraucht wird. Und vor Ort, wie kürzlich in Kurdistan, schaut sie, woran es fehlt, spricht mit den Menschen, die schlimmste Qualen erleiden.

Weitere Spenden braucht das Projekt „ Ein Hund für Papillon “. 82 Prozent sind bereits finanziert, damit für die Beratungssstelle in der Trierer Krahnenstraße ein Labrador angeschafft werden kann. Kinder von Eltern, die an Krebs erkrankt sind, bekommen dort Hilfe.

Denn Studien hätten gezeigt, dass beispielweise beim Streicheln von Hunden, Stress reduziert werden könne oder Hunde oft die Rolle eines engen Vertrauten einnehmen würden, dem Sorgen und Ängste nonverbal mitgeteilt werden könnten. Kinder, die zu Papillon kommen, sind in Not und sie teilen ihre Sorgen mit fremden Menschen. Ein Hund könnte helfen, das sprichwörtliche Eis zwischen jungen Klienten und Fachfrau schneller zu brechen und das Sprechen über den Kummer zu erleichtern.

Nur noch 405 Euro fehlen dem Kinderschutzbund Trier für sein Projekt „30 Jahre Kinderschutzdienst in Trier – Feier und Würdigung“. Denn zum Angebot der Trierer Institution gehört auch der Kinderschutzdienst: Kinder und Jugendliche können sich dorthin wenden, wenn sie Gewalt erleben, davon bedroht sind oder erlebt haben. In Rheinland-Pfalz gibt es die Kinderschutzdienste in diesem Jahr seit 30 Jahren. Von Beginn an ist der Kinderschutzbund Trier Träger dieses Fachdienstes in der Moselstadt.