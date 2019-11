Meine Hilfe zählt : Was TV-Leser täglich bewegen

Trier Meine Hilfe zählt: Ein Projekt ist voll finanziert, eins sehr gut gestartet und weitere Vereine hoffen auf Unterstützung.

Trierer Kinderschutzdienst Um Kinder, und dass es ihnen gut geht, dreht sich auch alles beim Kinderschutzbund in Trier. Zum vielfältigen Angebot gehört ebenfalls der Kinderschutzdienst: Kinder und Jugendliche können sich dorthin wenden, wenn sie Gewalt erleben oder erlebt haben. In Rheinland-Pfalz steht ein Jubiläum an: Seit 30 Jahren gibt es die Kinderschutzdienste. Von Anfang an ist der Kinderschutzbund Trier Träger dieses Fachdienstes in der Moselstadt. Damit das Jubiläum gefeiert werden kann, wurde die Arbeit auf alle Träger in Rheinland-Pfalz verteilt. Aufgabe des Kinderschutzbundes Trier ist es, sich um Plakate und Flyer zu kümmern. Denn das Fest soll auch dazu genutzt werden, auf den Kinderschutzdienst und seine wichtige Funktion aufmerksam zu machen. Jede Spende hilft somit, dass noch mehr Kinder erfahren, dass sie nicht alleine sind, wenn sie Gewalt erfahren oder sich bedroht fühlen. Fast zwei Drittel der notwendigen Spendensumme sind schon finanziert, es fehlen noch 755 Euro. Das Projekt hat die Nummer 69631.