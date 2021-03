Spendenaktion : Lebenstore öffnen nicht weit von Jerusalem

Trier „Meine Hilfe zählt”: Lifegate Rehabilitation bittet um Spenden, damit junge Menschen mit Behinderung eine Ausbildung machen können.

Beit Jala ist eine Stadt in Palästina mit rund 12 000 Einwohnern. Zehn Kilometer südlich von Jerusalem, zwei Kilometer von Betlehem entfernt, gibt Lifegate Kindern und jungen Erwachsenen mit Behinderung seit Anfang der 1990er Jahre die Chance auf ein besseres Leben. Lifegate (übersetzt: Lebenstor) ist eine deutsche Rehabilitations-Einrichtung. Mit „Lebenstore öffnen“ ist überschrieben, was im Zentrum der Einrichtung, dem Lifegate-Haus, passiert.

„Unser Ziel ist es, für sie einen Arbeitsplatz in der Gesellschaft zu finden“, sagt die Triererin. Integration ist ein Schlüsselbegriff für alle Lifegate-Projekte. Kommt im palästinensischen Beit Jala ein Kind mit einer Behinderung zur Welt, wird es oftmals sogar von der eigenen Familien verstoßen und versteckt. In der Regel verlässt dort der Mann seine Frau, wenn sie ein behindertes Kind zur Welt bringt. Die Mitarbeiter im Lifegate-Haus setzen sich mit alldem, was sie tun, für die Kinder und jungen Erwachsenen ein. Sie sollen ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft erhalten, indem alle Fähigkeiten der jungen Menschen gesehen und gefördert werden. Ohne das Lifegate-Haus würden sie außerhalb der Gesellschaft stehen, versteckt in den Häusern ihrer Familien.