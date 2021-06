Spendenaktion : Für Menschen in Trier und Ostafrika

Der Verein Kinderhilfe Moshi hat für Kinder und Mütter im ostafrikanischen Tansania ein Kranken­haus gebaut. Foto: TV/Kinderhilfe Moshi

Longkamp/Trier/Trierweiler „Meine Hilfe zählt“: Ob Förderung für Kinder, die Probleme mit dem Hören und Sprechen haben, oder der Bau segensreicher Projekte – die Aktionen auf unserem Spendenportal kommen gut voran.

Von Katja Bernardy

Schon mehrfach war dieses Projekt bester Spendensammler: „­­Wasser ist Leben – Trink­wasser für malische Dörfer“. Der Verein Mali-Hilfe aus Longkamp (Landkreis Bernkastel-Wittlich) bittet um Spenden, damit Menschen in sieben Dörfern in Mali endlich sauberes Trinkwasser schöpfen können. Unvorstellbar, dass im Jahr 2021, und obwohl sauberes Trinkwasser ein Menschenrecht ist, die Dorfbewohner dort immer noch etliche Kilometer zurücklegen müssen, damit sie an sauberes Trinkwasser kommen. Die gute Nachricht: Bereits in sechs Dörfern wurden Brunnen gebohrt und gebaut. Helfen Sie mit, dass auch der siebte Brunnen entstehen kann und auch die Einwohner des Dorfs Niantansodi sauberes Trinkwasser im Ort haben und ein gesünderes Leben führen können. Die Bewohner packen nicht nur beim Bau des Brunnens mit an, sie tragen auch 15 Prozent der Kosten.

Klaus W. hat schon gespendet. Auf der Internetseite unserer Spendenplattform unter www.volksfreund.de/meinehilfe schreibt er, dass ihn ein früherer Artikel über das Projekt in unserer Zeitung noch heute bewege. „Wie sorglos gehen wir hier mit dem so wichtigen Element Wasser um!“, schreibt Klaus W. Und er gibt zu bedenken, dass auch wir in Deutschland durch immer mehr trockene Sommer merkten, wie wichtig das bisher im Überfluss vorhandene Wasser sei. „Unter welcher Existenzbedrohung und Krankheiten durch verschmutztes Wasser müssen die Menschen in Mali und ähnlichen Regionen leiden!“ Weil es dieses Projekt „Hilfe zur Selbsthilfe“ sei, unterstütze er diese Arbeit. Es fehlen noch 6056 Euro.

Ziegenhaltung als große Chance Weiterhin erfreuliche Nachrichten kommen aus Tansania, genauer gesagt aus der Region Arusha. Die Ziegenherde besteht mittlerweile aus 19 Tieren. Der Verein Mbuzi Chizi Ostafrika hat das „Meine Hilfe zählt“-­Projekt „Mbuzi Chizi – Die Ziegen­milch­käserei in Tansania“ Ende vergangenen Jahres auf unserem Hilfeportal eingestellt – und verbucht schon fast 70 Spenden. Das heißt: Die Frauen kommen ihrem Ziel, eine Ziegenmilchkäserei aufzubauen, einen Riesenschritt näher. Die Triererin Birgit Kuhlmeier ist Gründungsmitglied des Vereins und erklärt, warum sich das Projekt an Frauen richtet: „Damit sie unabhängig und eigenständig werden.“ Dann könnten sie zum Lebensunterhalt der Familie beitragen oder diesen sichern. Dadurch wiederum verbesserten sich die Lebensbedingungen der Familien, das Selbstbewusstsein der Frauen werde gestärkt und ihr Ansehen in der Gemeinschaft steige. Den Kindern werde so ein Schulbesuch und damit Bildung ermöglicht. Aktuell fehlen dem Projekt noch 410 Euro, um einen Zaun zu bauen und Tierarztkosten zu bezahlen.

Spenden für ein Kranken­hausprojekt Bleiben wir gedanklich in Tansania, in der Region Moshi. Die medizinische Versorgung in den Dörfern des ländlichen Distrikts Moshi ist eine einzige Katastrophe. Jedes vierte Kind erlebt dort seinen fünften Geburtstag nicht, weil es an einfachsten medizinischen Mitteln und Wissen mangelt. Eduard Kimmlingen engagiert sich im Verein Kinder­hilfe Moshi / Tansania. Über unser Hilfeportal sammelt der Verein Spenden für den Bau eines Kinderkrankenhauses, zwei Etagen sind bereits in Betrieb. Damit die Stationen ausgestattet und die Mitarbeitenden ausgebildet werden können und damit medizinisches Personal vor Ort wohnen kann, wurde sogar ein zweiter Verein gegründet, er heißt Kirua Kinderhospital Hilfe (der TV berichtete). TV-Leserinnen und -Leser haben für den Bau des Kinderkrankenhauses schon fast 40 000 Euro gespendet. Es fehlen aktuell noch 1364 Euro für den vierten Bedarf, der für den weiteren Ausbau der Klinik bestimmt ist.