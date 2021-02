Kommentar : Bei Erfolg ziehen andere nach

Foto: TV/Schramm, Johannes

Nicht nur in der Verbandsgemeinde Trier-Land wird genau hingeschaut werden, wie es mit dem Thema hauptamtlicher Wehrführer weitergeht. Denn nicht nur in dieser VG sind die Anforderungen an die Wehren und die Wehrleitungen in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.

Und nicht nur im Trierer Land wird sich der eine oder andere Funktionsträger fragen, ob das Ehrenamt kein Überforderungsamt geworden ist.

Gelingt es der VG, einen entsprechenden Bewerber oder eine entsprechende Bewerberin zu finden, wird sich schon nach kurzer Zeit zeigen, ob die knappe Entscheidung eine richtige war.

Wenn es funktioniert, werden die anderen Verbandsgemeinden nachziehen. Bis es soweit ist, wird natürlich noch Zeit vergehen. Und die muss man der VG und dem neuen Wehrleiter auch zugestehen.

Die Zeit für eine Fortführung der hitzigen Diskussion um den Posten ist hingegen vorbei.