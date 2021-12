Meinung : Aktion mit Gschmäckle

Wenn das Trierer Mutterhaus den Kollegien von Schulen und Institutionen Zweit- und Drittimpfungen gegen Corona anbietet, dann ist das gut und richtig. Viele andere Kliniken könnten sich ein Beispiel daran nehmen.

Schon zahlreiche Schulen und Institutionen sind vom Mutterhaus bedacht worden – zum Wohle ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ohne große Öffentlichkeit. Oder ist mir da was entgangen? Nur hat die Impfaktion in Schweich mit Einladung an die Presse eine gewisses Geschmäckle, wie der Schwabe sagt. Denn der Veranstaltungsort lag fast in Sichtweite des vom Mutterhaus zum Abriss freigegebenen, flutbeschädigten Ehranger Krankenhauses. Und dagegen regt sich bekanntlich heftiger Widerstand. Motto: Das Mutterhaus ist auch an der Peripherie für die Region da, dafür brauchen wir keine Klinik. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.