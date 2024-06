Meinung Ein neues Exhaus, im Zeitgeist der 2020er, scheint möglich

Und schon wieder keilt das Aktionsbündnis „Exhaus bleibt!“ in völlig unakzeptabler Manier gegen die Trierer Stadtverwaltung. Was ist daran „undemokratisch“, wenn das Rathaus einen vom Stadtrat mit mehr als drei Viertel der Stimmen beschlossenen Auftrag umsetzt? Die Linke hatte sich im Rat mit ihrer Forderung, dass auch Partys und Konzerte zwingend in die Neukonzeption des Exhauses aufgenommen werden sollen, schließlich nicht durchsetzen können.