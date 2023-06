Meinung Porta Locals: Klingt gut, wird gut

Erst Tapas mit frischen Meeresfrüchten, dann Trierer Teerdisch mit Schmorzwiebeln, weiter mit Fenchelsalat nebst hausgebeiztem Lachs und schließlich ein Stück Pizzasalat. Dazu nette Gesellschaft und eine Flasche Winzersekt. Die Nürnberger Würstchen vom Eifeler Wildschwein und die frische Pasta können bis morgen warten, schließlich dauert Porta Locals drei Tage. Drei Tage, an denen sich die regionale Gastronomie an und neben der Porta Nigra präsentiert, und zeigt, was sie so drauf hat.