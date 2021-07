Meinung zu: Betrüger in Trier-Ehrang unterwegs : Hilfsbereitschaft überwiegt das Misstrauen

Die meisten Menschen wollen helfen, einige wenige nutzen die Situation der Flutopfer allerdings auch aus. Foto: dpa/Marius Becker

Trier Extremsituationen bringen in den meisten Menschen das Gute hervor – und in manchen das Schlechte. Während aus ganz Deutschland Geld- und Sachspenden in die Flutgebiete gehen, Nachbarn, Freunde und Fremde die Ärmel hochkrempeln, um anzupacken, sehen andere in der Katastrophe ihre Chance auf Bereicherung.