In der Liebfrauenkirche (rechts im Bild) wird bei der Vorabendmesse am 25. Februar 2023 an den 1993 verstorbenen Trierer Ex-Bischof Bernhard Stein gedacht. Die Missbrauchsopfervereinigung Missbit hält das angesichts der Verstrickungen Steins in den Missbrauchsskandal im Bistum Trier für unangebracht. Foto: roland morgen (rm.)