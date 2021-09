Meinung : Corona-Schutz im Schneckentempo

Ein weiteres Jahr müssen Jungen und Mädchen im zarten Alter von sechs bis zehn Jahren in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land im Winter frieren. Warum? Weil der Rat das so beschlossen hat. Dauerlüften statt mobile Lüftungsgeräte anzuschaffen lautet der Plan, der eigentlich keiner ist.

Die Universität der Bundeswehr in München sieht das freilich anders. Dort haben Wissenschaftler in Versuchen festgestellt, dass mit einem leistungsstarken mobilen Raumluftreiniger, „die Aerosolkonzentration in einem Raum mit einer Größe von 80 Quadratmetern innerhalb kurzer Zeit überall auf ein geringes Maß reduziert werden kann“. Sie stellen aus der Sicht der Wissenschaftler „eine sehr sinnvolle technische Lösung dar“. Lüften per Fenster, so steht es in dem Bericht, sei oft nicht effizient und es sei „spätestens im Winter nicht mehr möglich, ohne Energie zu verschwenden und die Gesundheit sowie das Wohlbefinden der Menschen zu gefährden“. Dieser Text ist im Internet kostenlos einsehbar.