Meinung : Dringend mehr Testzentren für das Trierer Umland

Schweich Seit knapp einer Woche gelten die verschärften Regeln in Rheinland-Pfalz, die auch den Besuch in der Gastronomie betreffen. Besonders ländlich gelegene Restaurants haben es dabei schwer. Ein Kommentar.

Die Gastronomie hat es seit Beginn der Corona-Pandemie schwer. Schließungen, Besucher-Begrenzungen und Hygienekonzepte: Seit März 2020 war einiges zu tun und die Vorgaben ändert sich immer wieder. In den vergangenen Monaten fühlte sich ein Besuch im Restaurant allerdings wieder normaler an. Bis auf Kontrollen am Eingang und Maskenpflicht bis zum Platz war aus Gästesicht kaum etwas von den Regelungen zu spüren.

Die Verbandsgemeinde Schweich ist mit zwei Testmöglichkeiten in der Stadt Schweich schon „luxuriös“ ausgestattet. Weitere Zentren gibt es nicht. In den Verbandsgemeinden Ruwer und Trier-Land sieht das schon anders aus: In der VG Ruwer gibt es drei Zentren, die jeweils einmal pro Woche für zwei Stunden geöffnet haben. In der VG Trier-Land gibt es kein Testzentrum. Das ist im Vergleich mit den anderen Angeboten im ganzen Landkreis Trier-Saarburg zu wenig. In den Verbandsgemeinden Konz, Saarburg und Hermeskeil wurden die Station an mehreren Orten und Tagen aktiviert.