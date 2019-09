Konzert : Meister der Orgelimprovisation

Konz (red) Mit Domorganist Sebastian Küchler-Blessing und Komponist Jan Esra Kuhl werden zwei begabte und preisgekrönte junge Musiker und Orgelimprovisatoren gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lehrer Prof. Karl Ludwig Kreutz über ausgeloste Themen und solche aus dem Publikum auf der Orgel wettstreiten.

Am Freitag, 13. September, um 20 Uhr findet ein besonderes Orgelimprovisationskonzert in St. Nikolaus in Konz statt. In verschiedensten Formen und Stilen aus der Barockzeit, der Klassik, der Romantik oder auch der Moderne wird die gesamte Bandbreite der St. Nikolaus-Orgel erlebbar und spürbar werden. Karten sind unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 oder an der Abendkasse erhältlich.