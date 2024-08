Krönungsabend in Olewig Melika I. in Rot – Die neue Weinkönigin von Trier begeistert (Fotos / Video)

Falls es so etwas wie einen Wettergott gibt, dann hatten die Verantwortlichen für das Weinfest in Olewig ihn am Mittwochabend auf ihrer Seite. Blauer Himmel, angenehm sommerliche Temperaturen bis tief in die Nacht. Keine Spur von den angekündigten Gewittern – die dann am Donnerstag mit Blitz, Donner und reichlich Regen aufwarteten.