Kolumne : Ich freue mich ...

Melissa Hildebrand. Foto: Roland Morgen

„..., dass man beim Stadtbummel in Trier einfach mal zu einem spontanen Fotoshooting eingeladen wird, was dazu führt, dass man sich hier in der Zeitung wiederfindet.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken