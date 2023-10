„Rasengrabfeld de Luxe“ Neuer Memoriam-Garten in Schweich: Wie er sich von anderen Urnengräbern unterscheidet

Besucher des Friedhofes in Schweich-Issel fällt die Neuerung direkt ins Auge. Denn gleich hinter dem Eingang befindet sich auf der linken Seite ein neues Blumenfeld in einer geschwungenen Form, ähnlich einer großen Schleife. In der Mitte des oberen Bereichs steht eine Skulptur aus Sandstein. Hervorstechend daran ist ein gelbes Glas, das an einen geschliffenen Edelstein erinnert. „Die Skulptur soll ein Schlüsselloch symbolisieren – für ein Schlüsselloch in die Ewigkeit“, sagt Johannes Lehnert, Ortsvorsteher von Schweich-Issel.