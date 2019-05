Inklusion : Sie wohnen zentral und sozial

Rentner Helmut Schmitz, Sabrina Löwen und ihre Gruppenbetreuerin Ursula Kessing von der Lebenshilfe Trier fühlen sich wohl in ihrer neuen Wohnung in der Paulinstraße. Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Menschen mit Behinderung haben besondere Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. Eine spezielle Kooperation der Immobiliengesellschaft IFA mit der Lebenshilfe Trier findet neue Wohnlösungen – und das ganz zentral.

Sabrina Löwen mag ihr neues Zuhause. Die hellen Räume mit dunklem Parkett haben breite Türen und niedrig gelegene Türgriffe. Das Beste daran ist ihr eigenes Zimmer mit Balkon. Manchmal rieche es nach Popcorn vom Broadway Kino nebenan. Sie freut sich, dass sie und ihre drei Mitbewohner als komplette Wohngemeinschaft (WG) aus Feyen hierher ziehen konnten.

Seit September 2018 leben die 28-Jährige und der Rentner Helmut Schmitz (69) nun in dem Neubau in der Paulinstraße – als stationäre Außenwohngruppe der Lebenshilfe Trier. Insgesamt sind 18 Menschen mit Behinderung hier in sechs Wohneinheiten gezogen. Es ist das erste Mal, dass die Lebenshilfe Wohnungen für behinderte Menschen im Rahmen der 25-Prozent-Sozial-Quote anmietet (siehe Info).

Info Die 25-Prozent-Sozial-Quote der Stadt Trier: In Trier gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung 3882 Sozialwohnungen. Bis Ende 2021 verlieren 1041 diesen Status, denn rund 92 Prozent der Sozialwohnungen in Trier werden von privaten Vermietern angeboten. Je nach Wahl des Förderprogramms endet die Mietpreisbindung nach 15 Jahren. Die Stadt hat 2014 eine Quote für Sozialwohnungen eingeführt, die besagt, dass Baufirmen beim Neubau von Geschosswohnungen immer auch ein Viertel der Wohnungen als Sozialwohnungen planen müssen. Die ISB-Kredite sind zinsgünstiger als handelsübliche Wohnbaukredite und in den ersten Jahren komplett zinslos. Zudem gibt es einen Tilgungszuschuss von bis zu 30 Prozent. Die Investoren sollen dadurch einen Anreiz erhalten, Mietwohnungen im unteren und mittleren Mietpreisbereich zu bauen.

Info Barrierefreie Sozial-wohnungen der Stadt Die Stadt Trier verfügt nach eigenen Angaben derzeit über etwa 730 Sozialwohnungen. Bis zum Jahr 2020 werden es etwa 820 Wohneinheiten sein. Diese städtischen Neubau- und Sanierungsvorhaben sind teilweise auch für Menschen mit Behinderung geeignet. Von 102 Wohneinheiten im Neubau Mariahof, im Neubau Tarforst/Filsch und der Sanierung Trier-West in der Gneisenaustraße sind 13 behindertengerecht und 17 barrierearm geplant. In der Innenstadt hat die Stadt selbst nur wenigen eigenen sozialen Wohnraum: zwei Gebäude mit insgesamt sieben Wohneinheiten. Die beiden Gebäude sind nicht barrierefrei oder barrierearm erschlossen.

Wolfgang Enderle, der Ende Mai als Vorstand der Lebenshilfe aufhört, sagt: „Wir müssen neue Wohn-Lösungen für Menschen mit Behinderung finden. Bestimmte Wohnformen in der Behindertenhilfe können so in Zukunft nicht mehr betrieben werden. Oft gibt es nicht genug Barrierefreiheit oder die Menschen müssen sich zu zweit ein Zimmer teilen.“ Die Lebenshilfe habe fast 80 Leute auf ihrer Warteliste um Wohnplätze. Inklusion müsse bedeuten, Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, da zu wohnen, wo andere auch leben, sagt Enderle. Das glaubt auch Oberbürgermeister Leibe. Er sagt: „Inklusion heißt, Menschen mitten in der Stadt“.

Leibe freut sich über die Zusammenarbeit der Immobiliengesellschaft IFA mit der Lebenshilfe. Solche neuen Wohnstrukturen für beeinträchtigte Menschen passten gut in den städtischen Aktionsplan Inklusion für mehr Barrierefreiheit. Auch im Bundesteilhabegesetz steht, dass es Menschen mit Behinderung ab 2020 ermöglicht werden muss, freier entscheiden zu können, wo sie leben wollen.

Die Immobiliengesellschaft IFA ist Eigentümer der Gebäude in der Paulinstraße. Ihr Geschäftsführer Wolfgang Schäfer sei laut Enderle mit seinen Planungen zwar schon fast fertig gewesen, dennoch habe er sich spontan bereiterklärt, die sechs Wohnungen barrierefrei umzuplanen. Denn für stationäre Gruppen, wie die, zu der Sabrina Löwen gehört, gelten gesetzlich besonders hohe Bauanforderungen. Sie brauchen zum Beispiel zwei barrierefreie Rettungswege.

Der Unternehmer Schäfer hat im Quartier Paulinstraße und Maarstraße eine Anlage mit insgesamt 46 Wohnungen und Gewerbeflächen neu gebaut. Die Lebenshilfe zahlt ihm sieben Euro pro Quadratmeter Miete, vergleichbar seien in Trier 12 oder 13 Euro, so der Immobilienmann. Als Sozialdemokrat baue er die vorgeschriebenen Sozialwohnungen gerne: „Diese Auflage ist keine Belastung“. Schäfers Tochter, die Architektin Daniela Schäfer-Anell, bestätigt, dass barrierearmes Bauen heutzutage üblicherweise bereits in der Planung berücksichtigt werde, auch für ältere Menschen. Außerdem erhöht die barrierefreie Ausstattung eines Gebäudes seinen Wert.

Sabrina und ihre älteren Mitbewohner profitieren bereits davon, dass sie in der neuen Wohnung keine Treppen mehr gehen müssen. Auch Freunde mit Rollstuhl kommen nun überall durch. Außerdem sei sie von hier aus schnell beim Arzt oder in der Innenstadt und muss nicht mehr für alles den Bus nehmen. Bisher hat die Lebenshilfe fünf Außenwohngruppen – nur die drei neuen in der Paulinstraße sind barrierefrei.