Unfall : Mercedesfahrer flieht vom Unfallort

Schweich Die Polizei sucht einen Fahrer, der am Freitag gegen 12.40 Uhr in der Bernhard-Becker-Straße in Schweich, Höhe Einmündung Im Pöhlen, einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hat und danach flüchtete.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von red