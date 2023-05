Freibad-Saison 2023 Freibad Mertesdorf: Wann saniert wird und was Gäste erwartet

Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer, ist sicher: „Die Leute lieben ihr Freibad. Viele würden noch bis in den Winter hier schwimmen.“ Um sicherzustellen, dass das in den kommenden Jahren auch so bleibt, muss das Bad saniert werden. Bademeister Dietmar Theis weiß, was getan werden muss. „Die Wassertechnik muss erneuert werden. Vor allem die Filtertechnik.“ Das drei Meter-Sprungbrett und die Rutsche seien ebenfalls sanierungsreif.