Porträt : Wenn Helmut Leiendecker ein Ständchen vom Sprungturm singt

Im Moment ist es coronabedingt ruhig im Mertesdorfer Schwimmbad. Seit 33 Sommern sorgt Bademeister Dietmar Theis für die Sicherheit der Gäste. Foto: Katja Bernardy

Mertesdorf Bademeister Dietmar Theis sorgt seit 33 Sommern in Mertesdorf dafür, dass sich Wasserratten und Sonnenanbeter wohl und sicher fühlen. Zu seinem 60. Geburtstag gab’s eine besondere Überraschung. Ein Gespräch am Beckenrand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

Der Sommer spielt im Leben von Dietmar Theis eine große Rolle. Er stammt aus Sommerau und weil er im August geboren ist, zählt er zu den Sommerkindern. Der Kinderliedermacher Rolf Zuckowsky hat diese besungen: „Sommerkinder wollen jeden Tag zum Baden gehen und von früh bis spät nur die Sonne seh´n.“ Dietmar Theis geht zwar jeden Tag ins Schwimmbad und freut sich über die Sonne – aber meist aus anderen Gründen. Er ist Bademeister im Freibad Ruwertal in Mertesdorf.

Wenn viele sich noch einmal im Bett umdrehen, schließt er das Bad auf, erst wenn der letzte Feierabendschwimmer das Kassiererhäuschen passiert hat, geht er nach Hause. Sogar an seinem freien Tag, was im Sommer eine absolute Ausnahme ist, haben ihn seine Frau und Tochter ins Schwimmbad gelockt. Denn dieser Tag war ein ganz besonderer freier Tag: Dietmar Theis wurde 60 Jahre alt. Er zückt sein Smartphone und zeigt ein Video, worauf zu sehen und zu hören ist, was er dort erlebt hat: Auf dem Drei-Meter-Sprungturm stand Helmut Leiendecker, unten weitere Musiker der Leiendecker-Bloas und Gäste. Gemeinsam haben sie für Theis gesungen. Auch: „Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst schwer vermisst.“ Das sei eine tolle Überraschung gewesen, sagt er.

Gute Sommer sind für ihn, wenn die Sonne oft und lange scheint und Badegäste in das Mertesdorfer Freibad strömen. Tausende von Badegästen kennen den Mann, der jahrein, jahraus am Beckenrand alles im Blick hat, manchen hat er das Schwimmen beigebracht.

Dietmar Theis ist auf Umwegen Bademeister geworden. Erst hat er eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker gemacht, dann Bundeswehr, dann hat er Reifen montiert. „Das wollte ich nicht mein ganzes Leben lang machen“ sagt er. Er habe sich 1988 auf eine Anzeige im Amtsblatt beworben, die Stelle bekommen und eine Ausbildung im Mertesdorfer Freibad gemacht. Auf die Frage, was ihn damals an der Anzeige gereizt hat, sagt er, das wisse er heute nicht mehr. Seit 2001 ist er Betriebsleiter, er hat drei Kollegen.

Wie fängt der Tag für ihn an, nachdem er von der Höhe, seinem Zuhause in Korlingen, ins Ruwertal gefahren ist? „Wenn ich reinkomme, mache ich zuerst einmal einen Rundgang und das Energie-Controlling“, sagt er. So heiße das heute, früher habe man dazu Zählerstand ablesen gesagt. Er schmunzelt spitzbübisch.

Rasen mähen, ein Team leiten, Becken sauberhalten, sind ein paar seiner vielen Aufgaben. Und die Badegäste im Auge behalten. „Auch wenn es so aussieht, als würde man nur in der Gegend rumstehen“, sagt Theis. „Man steht dabei ständig unter Druck.“

Am Anfang des Gesprächs geht er immer wieder ins Kassiererhäuschen, weil Badegäste kommen. „Die Gäste sind sehr nett“, sagt er. Von den Aquajoggern über die sportlichen Schwimmer bis hin zu den Kindern und Jugendlichen. Rabauken gebe es kaum „Die meisten sind gut erzogen und das funktioniert hier gut“, sagt Theis. Die Menschen in der Region wiederum loben ihn, er gilt als sehr beliebt.

Wann und wo hat er schwimmen gelernt? „Mit sechs, sieben im Schwimmbad der Romika“, sagt er. Wie so viele. Fit halte er sich heute beim Laufen, früher beim Fußballspielen. Ab und zu schwimme er, wenn er dazu komme.

Eine Besucherin bringt ihm einen Ohrring. „Der lag in der Umkleide“, sagt sie. „Es bleibt oft was liegen“, sagt Theis. Darunter viele Schuhe. Das erstaune ihn. Er macht die Tür zu einem Raum in Nähe des Kassiererhäuschens auf. „Schauen Sie, alles liegengebliebene Handtücher.“ Sie stapeln sich in allen Farben und Größen auf mehreren Regalböden.