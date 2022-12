Polizei : Mettwurst mit Angelhaken als Köder in Osburg ausgelegt

Osburg Ein bisher Unbekannter hat in Osburg offenbar einen Köder ausgelegt, der für Haustiere sehr gefährlich sein könnte. Deshalb mahnt die Polizei zur Vorsicht.

Eine Hundehalterin hat die Polizeiinspektion Hermeskeil am Samstag auf einen gefährlichen Köder aufmerksam gemacht. Gegen 16.40 Uhr habe die Zeugin gemeldet, dass auf einem hinter dem Sportplatz in Osburg befindlichen Feldweg ein Köder mit Angelhaken ausgelegt worden sei, heißt es in einer Polizeimeldung. „Bei dem Köder handelte es sich augenscheinlich um ein Stück handelsüblicher Mettwurst, in welche die Angelhaken eingearbeitet wurden und auf den ersten Blick nicht erkennbar waren“, beschreibt die Polizei den Fund. Die Halterin habe nur durch ihr aufmerksames Verhalten verhindern können, dass ihr Hund den Köder gefressen habe.