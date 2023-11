Auch Busverkehr betroffen Warum die Metzelstraße in Trier wieder monatelang gesperrt wird

Eine Lücke klafft seit mehreren Monaten in der Metzelstraße unweit der Fußgängerzone. Und die soll nun geschlossen werden. Dort sollen sechs Eigentumswohnungen in Größen zwischen 44 und 80 Quadratmetern und vier ins Haus integrierte ebenerdige Stellplätze entstehen. Die Arbeiten zum viereinhalbstöckigen Neubau eines Wohnhauses in der Metzelstraße gehen nun nach Auskunft der Stadtverwaltung Trier weiter. Dafür wird auf Höhe der Hausnummern 2 und 3 ein Kran auf der Fahrbahn aufgestellt. Die Metzelstraße ist daher ab Montag, 13. November, an der Baustelle erneut gesperrt. Die Zufahrt aus Richtung Nikolaus-Koch-Platz ist dann nicht möglich. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bereits im Sommer beginnen.