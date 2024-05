Fleischerei geht neue Wege Supermarkt ohne Verkäufer ist in Langsur bald rund um die Uhr geöffnet

Was tun, wenn man sonntags bei schönem Wetter spontan ein paar Freunde zum Grillen einladen möchte, beim Blick in den Kühlschrank aber feststellen muss, dass kein Grillgut mehr im Haus ist? Ein schneller Besuch im Supermarkt ist dann im Normalfall nicht mehr möglich. Anders wird das zukünftig in Langsur aussehen. Die Einwohner der Gemeinde nahe der luxemburgischen Grenze werden in solchen „Notfallsituationen“ nämlich schon bald von einem neuen Angebot der Fleischerei Adams aus Trier-Ehrang profitieren können.