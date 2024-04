Viel Holz und viel Licht Das Meulenwaldhaus beim Forstamt Trier-Quint ist ein Vorzeigebeispiel für Nachhaltigkeit

Wer in das neue Gebäude, das Meulenwaldhaus, kommt, dem fallen sofort zwei Dinge auf: Die Räume sind hell und lichtdurchflutet, und das Klima im Inneren wird auf Anhieb als sehr angenehm empfunden. Letzteres führt Forstamtsleiter Gundolf Bartmann auf das Baumaterial zurück: „Wir haben in vielen Bauteilen heimisches Holz eingesetzt und erzielen dadurch eine hohe Energieeffizienz in dem neuen Multifunktionsgebäude.“