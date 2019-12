Neujahrkonzert : MGV Trier-Euren: Abwechslungsreich und stimmungsvoll

Foto: Johann Berg/MGV Trier-Euren

Trier (red) Der Männergesangverein Trier-Euren 1912 lädt am Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr, zu einem Kirchenkonzert mit nachweihnachtlichen Klängen unter dem Motto „Vielfalt“ in die Pfarrkirche St. Helena in Trier-Euren ein.

