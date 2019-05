Musik : MGV Trier-Irsch: Griechischer Wein und Berliner Luft zum Geburtstag

Trier-Irsch Ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg gründeten 36 „sangesfrohe Männer und Jünglinge“ den Männergesangverein Harmonie Trier-Irsch. Nun hat er sein 100-jähriges Bestehen gefeiert.

„Aus dem Weltkrieg 1914/18 kehrte eine große Zahl lebensbejahender Menschen nicht mehr zurück. Diejenigen aber, die dem Schicksal des Schlachtfeldes entgangen waren, fühlten sich heimatverbundener als je zuvor“, schrieb der Ehrenvorsitzende des Männergesangverein Harmonie Trier-Irsch, Peter Wollscheid, 1951 in einem Heft zur Fahnenweihe.

So beschlossen am 25. Mai 1919 „36 sangesfrohe Männer und Jünglinge“, zum 1. Juni 1919 den Männergesangsverein zu gründen. Ihr Motto: In Freud und Leid zum Lied bereit.