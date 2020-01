Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Berger bringt Burger King zurück in die Sim

Die Köpfe der Berger Group und ihr neues Projekt: Michael Berger (Mitte) mit Sohn Raphael Berger (rechts) und Frank Dier vor dem Gebäude der ehemaligen Einhorn-Apotheke in der Simeonstraße, das künftig ein Burger-King-Restaurant beherbergen wird. Es ist Bergers insgesamt neunter Burger King und der dritte in Trier. Foto: Roland Morgen

Trier Ein Trierer Großgastronom eröffnet sein neuntes Fast-Food-Restaurant. Und er verspricht für den Fall des Eintracht-Aufstiegs eine spektakuläre Aktion.

Ältere Trierer erinnern sich noch an das erste Fast-Food-Restaurant in der Stadt: ein Burger King in der Simeonstraße, direkt gegenüber von Kaufhof. Eröffnet Ende der 1970er, verschwand er schon wenige Jahre später sang- und klanglos von der Bildfläche. Nun steht ein Comeback bevor: Burger King kehrt zurück – „Aber ganz anders. Nicht vergleichbar mit früher“, betont Betreiber Michael Berger (56), der von einem „persönlichen Wunschtraum, der nun endlich in Erfüllung geht“, spricht. Rund 15 Jahre habe er einen passenden Standort für seine dritte Hamburgerladen-Filiale in der Heimatstadt gesucht, ehe er fündig wurde. Seinen neunten Burger King (die anderen sind in Saarbrücken, Wittlich, Bitburg und Luxemburg) eröffnet er im Haus der ehemaligen Einhorn-Apotheke (Simeonstraße 9). In prominenter Umgebung: gleich an der Porta Nigra, und im Nebenhaus (Simeonstraße 8) hat Karl Marx von 1819 bis zu seinem Weggang aus Trier 1835 gewohnt.

Von außen deutet nichts auf das künftige Innenleben der Ex-Apotheke hin; hinter der historischen Fassade wird seit Monaten aus- und umgebaut. Knapp 100 Plätze im Erd- und ersten Obergeschoss soll das Restaurant bieten. So weit, so üblich. Unterscheiden will sich Berger von Mitbewerbern vor allem durch die Art und Weise, wie der Gast seine Speisen und Getränke ordert. Wurden in Triers Ur-Burger-King vor vier Jahrzehnten die Bestellungen von der Kasse aus via Mikrofon nach hinten an die Küche weitergegeben, so läuft nun alles digital und international ab. Die Terminals im Eingangsbereich werden zunächst sechssprachig (darunter Russisch und Spanisch) programmiert; mittelfristig soll ein gutes Dutzend weiterer Sprachen dazukommen, unter anderem Chinesisch: „Barrierefreiheit ist ein Trumpf“, findet Berger; einen Aufzug gibt es selbstverständlich auch. Weiterer Clou: ein betriebseigener, elektromobiler Lieferservice, der hinter dem Haus an der Rindertanzstraße stationiert wird.

Info Ende Februar wird aus Theo wieder Sim Nicht nur die frühere Einhorn- Apotheke ist Baustelle – auch gegenüber am Porta-Nigra-Vorplatz wird fleißig gewerkelt. Dort befand sich fast zwölf Jahre lang die Gaststätte Theo. An Silvester hat sich Betreiber Alex Kieffer verabschiedet. Mit ihm ging auch der Name. Nun bereitet Nachfolger Alexander Brittnacher die Wiedereröffnung vor. Aus Theo wird wieder Sim, so wie die Gaststätte bis 2008 hieß. Brittnacher hofft, „Ende Februar“ an den Start gehen zu können – also etwa zeitgleich mit der geplanten Eröffnung des Burger-Restaurants Hans Im Glück gleich nebenan. Trotz Namenswechsels und einem auf „klassische deutsche Küche mit Einflüssen aus Luxem- burg und dem Elsass“ ausgerichteten Speisenangebots wird aber nicht alles neu sein im Sim: „Die Gäste werden vertraute Gesichter sehen“, kündigt Brittnacher an. „Wir haben fast alle Mitarbeiter übernommen.“ Insgesamt laufe bislang alles nach Plan. „Auf Kurs“ sind laut Hanns Rendenbach, Geschäftsführer der Caspary-Vermögensverwaltungsgesellschaft, auch die Arbeiten im Haus Christophel (Ecke Simeon-/Christrophstraße). Die illustre Immobilie wird derzeit zu einem China-Restaurant gehobener Kategorie umgebaut. Neue Pächterin (auch des Hotels) ist Xia Zhang, die in Trier-Tarforst bereits das Restaurant Great Wok betreibt. Die Eröffnung zeichne sich für Anfang April ab.

Über die Höhe der Investition spricht Berger nicht, lässt aber durchblicken, dass er tief in die Tasche greift, um seinen Traum vom „Laden in absoluter Top-Lage“ so zu verwirklichen, „dass jeder sieht: Hier will einer Flagge zeigen!“

Berger ist seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert im Gastronomie-Geschäft tätig und führt damit die Familientradition fort. Nach der Bankkaufmann-Lehre bei der damaligen Stadtsparkasse Trier studierte er Immobilienwirtschaft in Freiburg und war dann der letzte Betreiber der 2002 geschlossenen Berger-Gaststätten Goldener Stern und Schwarzer Ochse (Hauptmarkt/Fleischstraße). Das von ihm selbst aufgebaute Imperium Berger Group umfasst inzwischen 15 verschiedene Firmen, in denen er momentan rund 350 Mitarbeiter beschäftigt – „aus 38 Nationen“, wie der „stolze Trierer und bekennende Europäer“ hinzufügt. Im neuen Burger King schafft er 38 weitere Arbeitsplätze, 70 Prozent davon in Vollzeit. Neben Systemgastronomie als Franchise-Nehmer setzt Berger auf eigene Restaurant-Marken (Currymeister, Pizzeria Oro).

Weil die Berger Group weiter auf Wachstumskurs fährt, hat der Chef sich Verstärkung ins Boot geholt: Neben seiner „rechten Hand“ Frank Dier (47) assistiert ihm nun Sohn Raphael. Der 24-jährige BWL-Student an der Hochschule Trier verkörpert die vierte Generation der Berger-Dynastie und steigt in Sachen Marketing und Social Media zu. An seinem Vater schätzt Raphael Berger, „dass er immer als Visionär und ideenreicher, kreativer Querdenker unterwegs ist – als Unternehmensführer ein echtes Vorbild“.