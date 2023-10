Nach überraschendem Rücktritt von Thomas Albrecht 35-Jähriger will neuer Chef der Trierer CDU werden

Michael Molitor, stellvertretender Hausoberer des Brüderkrankenhauses, will neuer Kreisparteivorsitzender der Trierer CDU werden. „Ja, ich kann mir vorstellen, diesen Posten zu übernehmen“, bestätigte er am Montagmittag im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. Die Überraschung über diese Ankündigung ist selbst in der CDU groß – mehrere Parteigrößen wussten am Wochenende von Molitors Ambitionen jedenfalls noch nichts.