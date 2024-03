Produktion soll im nächsten Jahr schließen Darum sehen Gewerkschaft und Betriebsrat eine Zukunft für das Trierer Michelin-Werk

Update | Trier · Der Reifenhersteller Michelin will im kommenden Jahr unter anderem sein Werk in Trier schließen. Das sei eine Fehlentscheidung, heißt es nun in einer Erklärung von Arbeitnehmervertretern. Wie sie den Standort im Trierer Hafen retten wollen und was sie fordern.

08.03.2024 , 15:16 Uhr

Das Trierer Michelin-Werk soll im kommenden Jahr geschlossen werden. Foto: kraemer hans