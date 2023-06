„Es sollte keinen Mut brauchen, glücklich zu sein“ Fragende Blicke und Pöbeleien gehören zum Alltag – so lebt Michi als nicht-binärer Mensch in Trier

Michi Nesges will einfach Mensch sein: „Ich will doch nur so sein dürfen, wie ich bin. Ich will einfach tragen, was ich möchte, weil ich das schön finde, was ich anziehe und wie ich mich schminke. Ich finde zum Beispiel Röcke viel bequemer als Hosen. Ich will mich nicht verkleiden müssen, weil andere mit meinem Aussehen nicht klarkommen.“

Foto: Pütz Karin