Kommunalpolitik & Integration in Trier Migrationsbeirat: Rücktrittsforderung gegen Vorsitzenden

Die drei Vereine der Trierer Zivilgesellschaft wenden sich in einem offenen Brief an die 13 Mitglieder des Beirats und bezeichnen darin den Vorsitzenden als „unglaubwürdig“ und Person, die Vorurteile schüre. Es gebe Belege dafür, dass der aus der Ukraine stammende Artur Karas gegen russischstämmige Menschen in Deutschland hetze und Russland unter Putin mit dem Deutschen Reich unter Hitler vergleiche. Damit relativiere er den Nationalsozialismus.