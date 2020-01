Kostenpflichtiger Inhalt: Justiz : Gewerbsmäßige Untreue: Milde Strafe für Trierer Ex-Beamten nach kurzem Prozess

Die Justitia am Landgerichtsgebäude in der Trierer Justizstraße. Ihre drei Attribute sollen verdeutlichen, dass ohne Ansehen der Person (Augenbinde), nach sorgfältiger Abwägung (Waage) und gegebenenfalls mit der nötigen Härte (Richtschwert) Recht gesprochen wird. Im Falle des Ex-Ordnungsamtsmitarbeiters fiel das Urteil mild aus. Foto: Roland Morgen

Trier Gewerbsmäßige Untreue in 111 Fällen: 18 Monate auf Bewährung lautet das Urteil für den Ex-Mitarbeiter des Trierer Ordnungsamtes. Die Verhandlung dauert nur zwei Stunden – auch, weil der 49-jährige Angeklagte alle Vorwürfe gesteht und glaubhafte Reue zeigt.

Den 10. Dezember 2017 wird der Angeklagte niemals vergessen. Er erwacht auf der Intensivstation einer Aachener Klinik. Zwei Tage zuvor hat er sich daheim in Trier das Leben nehmen wollen. Hat Tabletten genommen, im Keller Kohlen angezündet. Doch der Schwiegervater findet ihn und alarmiert den Notarzt. Wegen der starken Rauchvergiftung geht es per Rettungshubschrauber in die Spezialklinik. Dort zu Bewusstsein gekommen, „habe ich zumindest in Ansätzen realisiert, was passiert war“, schildert der heute 49-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht. Mit „was passiert ist“, meint er nicht den Suizidversuch und seine Folgen. Das für ihn eigentliche Unheil begann fast fünf Jahre zuvor.

Es ist der 22. Januar 2013, als der Angeklagte, damals Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Trier und für die Genehmigung von Gaststätten, Bars und Bordellen zuständig, eine fingierte Rechnung ausstellt. Die Gebühren kassiert er in bar – und steckt das Geld in die eigene Tasche. Der Beginn einer unheilvollen Serie. Staatsanwalt Wolfgang Spieß listet insgesamt 111 Fälle auf, in denen der Amtsmitarbeiter unkorrekt mit Geld umgeht. Darunter sind neben den einbehaltenen Gebühren (zwischen 50 und 1200 Euro) auch Griffe in die Wechselkasse des Amtes. Der Schaden, der für die Stadt Trier entstanden ist, summiert sich bis Dezember 2017 auf knapp 49 000 Euro.

Der Mann auf der Anklagebank bestreitet nichts, sondern bestätigt die Vorwürfe in vollem Umfang – so, wie sein Rechtsanwalt Andreas Ammer eingangs angekündigt hat: „Er wird sich umfassend geständig äußern.“ Gut eine halbe Stunde dauert die chronologische Schilderung eines beruflichen und privaten Lebens, das ab 2013 völlig aus den Fugen gerät. Begonnen hat alles gut. Abi, Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst, ab 1990 im Rathaus tätig, 2003 der Wechsel ins Ordnungsamt, wo er Sachgebietsleiter für Gaststätten- und Gewerberecht wird. In der Freizeit versucht sich der Vater zweier Söhne beim Online-Poker. Zunächst erfolgreich. Er gewinnt sogar fast 12 000 Euro. „Das war der Wendepunkt. Der Auslöser für alles. Ich habe mich intensiv mit der Materie zu beschäftigen begonnen, in der Illusion, das Spiel beherrschen zu können. Ich war mir hundert Prozent sicher, dass ein erneut großer Gewinn nur eine Frage der Zeit ist.“

Da sei er längst süchtig gewesen nach den nächtlichen Zockerrunden am Computer. Weil die Schulden bei Banken anwachsen, wird der Beruf zur Quelle illegaler Geldbeschaffung, um weiterspielen zu können: „Darum hat sich alles gedreht. Der Druck, an Geld zu kommen, wurde größer. Ich war nie in der Lage, mich zu offenbaren.“

Doch statt Poker-Champ wird der 49-Jährige, der noch zum Vize-Amtschef avanciert, Meister im Verdrängen der Probleme und im Erfinden von Ausreden. Auch sich selbst gegenüber. Die einbehaltenen Gebühren habe er „als geliehenes Geld“ betrachtet. Ich war immer der Meinung, dass der Riesengewinn kommt und ich alles zurückzahle.“

Am 8. Dezember 2017 ist der private Kredit endgültig verspielt. Seine Frau verlangt, dass er auszieht: „Da kam der Gedanke, mich selbst umzubringen. Ich musste mir eingestehen: ‚Ich bin das Problem. Wenn ich tot bin, geht es vielen Menschen besser.’“ Der Angeklagte sucht vor Gericht nicht nach Ausflüchten oder ergeht sich in Selbstmitleid, sondern übernimmt die volle Verantwortung: „Das ist mir nach dem Aufwachen in Aachen klar geworden. Ich muss die Karten auf den Tisch legen und alles wieder gutmachen.“ Zurück in Trier ergreift er die Initiative, geht mit seinem Amtsleiter zur Staatsanwaltschaft, erstattet Selbst­anzeige und legt ein vollumfängliches Geständnis ab. Das bestätigt er am Montag und bittet abschließend „alle um Entschuldigung, denen ich in irgendeiner Weise Leid zugefügt habe“.

Beim Staatsanwalt und dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Alexandra Scholten kommt es gut an, wie der Angeklagte schonungslos und in freier Rede sein Innerstes nach außen kehrt und nicht mauert. Einigkeit herrscht auch beim Strafmaß: Die 18-monatige Freiheitsstrafe wegen gewerbsmäßiger Untreue in 111 Fällen wird zur Bewährung ausgesetzt, weil, so Richterin Scholten, der Angeklagte zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten sei und die Zukunftsprognose positiv aussehe: „Wir gehen davon aus, dass keine weiteren Straftaten zu erwarten sind.“ Beide Seiten nehmen das milde Urteil an. Nach nur zwei Stunden einschließlich Beratungspause ist die Verhandlung vorbei.

Der Ex-Rathausmitarbeiter hat eine Therapie in der Suchtklinik Daun absolviert und sieht sich als geheilt. Wiedergutmachungsleistungen von momentan 100 Euro monatlich leistet er bereits seit vergangenem Sommer. Nach Privatinsolvenz, gescheiterter Ehe und Verlust sowohl von Beamtenstatus wie der Altersversorgung muss er ganz von vorn anfangen.

Dabei hilft ihm seine „neue Stelle in einem Büro“, wo er eine Chance bekommen hat, obwohl, so Rechtsanwalt Ammer, „ehemalige Freunde ihn dort anzuschwärzen versucht haben“. Ammer hat in seinem Plädoyer dafür geworben, dem Thema Online-Spiele große Aufmerksamkeit zu schenken: „Wir haben heute gesehen, wie tief Sucht in ein Leben eingreifen und was sie anrichten kann.“