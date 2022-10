Luftverkehr : Warum drei Militär-Hubschrauber am Himmel über der Region zu sehen sind (Update)

Drei Hubschrauber der Italienischen Luftwaffe trainieren derzeit über der Region Trier. Sie fliegen Einsätze von Spangdahlem aus. Foto: 52nd Fighter Wing Public Affairs/Tech. Sgt. Warren Spearman

Update Trier/Föhren Drei Militärhubschrauber am Himmel über Trier und der Umgebung haben am Dienstagmorgen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Helikopter nehmen an einer Übung teil.